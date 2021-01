Falsa alarma per una maleta sospitosa a prop de l'ambaixada d'Espanya

Actualitzada 11/01/2021 a les 06:20

Una patrulla de la policia es va desplaçar ahir als volts de les nou del vespre a l’exterior de l’ambaixada d’Espanya després de rebre l’avís d’una maleta sospitosa que es trobava al costat de la seu diplomàtica, tot i que realment estava més a prop de l’emissora de ràdio que es troba a l’edifici del costat del mateix carrer Prat de la Creu. L’alerta va generar força expectació, ja que es va haver de desallotjar el bar restaurant de davant de l’emissora, L’Orri, fins que els experts artificiers no van confirmar que es tractava d’una falsa alarma. Cal destacar que no es va desallotjar l’edifici de l’ambaixada ni tampoc el de l’emissora.

Al lloc dels fets es va desplaçar els TDAX i duien un gos especialitzat en explosius per inspeccionar la maleta. Cal tenir en compte que França va tancar diversos passos fronterers amb Catalunya per alerta terrorista.