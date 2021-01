Govern reforça l'àrea d'Ortopèdia i Traumatologia per "un augment de l'activitat"

El servei compta amb 16 professionals, dels quals 9 són assalariats, 5 treballen per compte propi i dos són per a les guàrdies els caps de setmana i festius

El reforç amb nou professionals a l'Àrea de Traumatologia i Ortopèdia de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell respon a "un augment de l'activitat del servei", ja que segons el Govern fins ara part es feia a l'estranger, però que ara es pot efectuar "amb la mateixa qualitat" al Principat gràcies a aquestes contractacions. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha respost la bateria de preguntes que la consellera general del grup parlamentari socialdemòcrata Susanna Vela va formular el passat novembre per obtenir més informació sobre aquestes incorporacions.



Martínez Benazet ha especificat que el SAAS comptarà ara amb 16 professionals d'aquest àmbit, dels quals 9 són assalariats, 5 treballen per compte propi i dos per a les guàrdies els caps de setmana i festius i que cal matisar que, del total de noves contractacions realitzades, l'increment de plantilla net és de només dos facultatius, ja que la resta d'incorporacions corresponen a cobertures de vacants i personal de guàrdies. El cost de la contractació de cada un dels nous professionals és de 4.183,59 euros per als assalariats que ocupen places fixes de 40 hores setmanals mentre que per a guàrdies cobren 24,06 euros per hora si és dia laborable, 28,63 euros per hora si és cap de setmana o festiu i tenen un complement per desplaçament de 5,73 euros per hora. Així mateix, pel que fa als complements i segons la normativa del SAAS el cap de servei percep 2.632,52 euros al mes i el complement del coordinador és de 1.047, 68 euros mensuals.