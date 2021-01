El PS demana els contractes i les comandes de les vacunes

Vela fa una demanda d'informació sobre les convenis del Govern amb les farmacèutiques

La consellera del PS Susanna Vela La consellera del PS Susanna Vela Fernando Galindo

Actualitzada 11/01/2021 a les 15:56

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrata ha presentat una demanda d'informació perquè el Govern li faciliti els convenis, contractes i comandes de vacunes contra la Covid-19 que s'han fet amb les farmacèutiques i amb institucions internacionals com la Unió Europea. La petició al Consell General l'ha fet la consellera Susanna Vela al·legant que el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, "no ens va explicar tots els problemes que podien sorgir amb el subministrament de la vacuna" de Pfizer i vol saber si el fàrmac no pot arribar a Andorra perquè "la mateixa farmacèutica no autoritza que els seus productes siguin exportats d'un país a un altre diferent del qual les hagin venut."



Vela remarca que la ciutadania té dret a saber quin és el calendari de vacunació previst pel Govern i anuncia que demanaran la compareixença del ministre Benazet amb caràcter d'urgència davant la comissió de Sanitat.