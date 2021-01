El brot de Sant Vicenç d'Enclar causa una mort i suma 63 infectats al centre

Actualitzada 11/01/2021 a les 05:41

67 CONTAGIS NOUS EN LES DARRERES 24 HORAS

Paral·lelament, el Ministeri de Salut va notificar ahir un total de 67 contagis nous en les darreres 24 hores. D’aquesta manera, la xifra de casos acumulats al país des de l'inici de la pandèmia és de 8.653, dels quals 7.796 corresponen a la segona onada. Igualment, el nombre de pacients actius amb Covid-19 també va incrementar i va situar-se amb 843 malalts, 66 més que ahir, ja que no s'ha comptabilitzat cap recuperació nova respecte a la darrera actualització sanitària. L'hospital va rebre un nou ingrés a planta, àrea que actualment compta amb 18 pacients mentre que l'UCI es manté amb cinc ingressats, tres dels quals es troben sota ventilació mecànica. La planta Covid d'El Cedre segueix amb 23 pacients, dels quals 12 són residents de Salita, 10 de Sant Vicenç Enclar i un de l'Albó. Les escoles del país compten amb dues aules aïllades totalment i tres més sota vigilància passiva.

El brot que va esclatar dimarts passat a la residència de Sant Vicenç d’Enclar va cobrar-se ahir la vida d’un padrí. Aquesta és la primera víctima mortal d’un geriàtric que acumula un total de 63 infectats per la Covid-19, dels quals 41 són residents i 22 treballadors. Concretament, en el primer cribratge efectuat a la residència el dia 5 de gener es van detectar 45 positius -31 residents i 14 treballadors- i en el segon cribratge realitzat el dia 8 de gener es van diagnosticar uns altres 19 positius -11 residents i 8 treballadors. En aquest sentit, els pacients amb coronavirus es troben ubicats majoritàriament a la primera planta del centre, a banda dels deu pacients que per qüestions de logística han estat traslladats a la planta Covid-19 del Cedre.Davant aquesta situació d’urgència, des de la direcció del centre es va traslladar un missatge de tranquil·litat per assegurar que, si la situació no empitjora en les pròximes hores, disposen de personal suficient per garantir l’atenció als padrins. És per aquest motiu que la residència, en col·laboració amb el Ministeri de Salut i la Creu Roja, ha procedit a reforçar la seva plantilla amb la contractació de sis nous auxiliars d’infermeria. Així mateix, des de la direcció del centre es va indicar que també han incorporat professionals que estaven de vacances i d’altres estan doblant torns.Respecte a l’origen del brot, encara es desconeixen les causes de com va endinsar-se al virus a l’interior de la residència, raó per la qual segueix oberta la investigació liderada per l’oficina Covid del Ministeri de Salut. En qualsevol cas, des del geriàtric van asseverar que estan en permanent contacte amb les famílies i van insistir en el compliment dels protocols per part del centre. Per la seva banda, el president de la CASS, Albert Font, visitarà avui el centre per fer costat a la plantilla tenint en compte la gravetat de la situació. A més, Font va indicar que la principal preocupació és que els pacients asimptomàtics que es troben assistits amb oxigen no desenvolupin símptomes en els propers dies.