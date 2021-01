Benazet afirma que "no hem de patir que tindrem vacunes"

Els problemes administratius continuen impedint l'arribada de les dosis de Pfizer

Joan Martínez Benazet en la compareixença de divendres Joan Martínez Benazet en la compareixença de divendres Fernando Galindo

Actualitzada 11/01/2021 a les 18:51

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut ha assegurat aquesta tarda que es mantenen les trabes administratives que impedeixen l'arribada de les 2.000 dosis de Pfizer que estan reservades a Madrid per a Andorra i que confia que "en els propers dies" es puguin desbloquejar. Joan Martínez Benazet ha remarcat que els problemes són aliens al Principat i ha incidit que hi ha més gestions "amb moltes portes obertes" per proveir el país de fàrmacs per evitar els contagis de la Covid i que "no hem de patir que tindrem vacunes". I ha recordat que han d'arribar dosis de Moderna i les de AstraZeneca Oxford adjudicades per vacunar a 26.000 persones provenents del projecte Covax que seran lliurades durant el primer trimestre i referent a les quals té una reunió del 18 de gener per concretar aspectes sobre l'entrega.



El titular de Salut ha assenyalat que la provisió de vacunes des d'Espanya i França forma part del conveni del 21 de novembre que va signar la Unió Europea amb farmacèutiques com Pfizer i Moderna que recull en un article específicament "el dret a proveir a tercers països". I ha detallat que Espanya va fer explícit el compromís "que segueix sent formal" però després de signar el conveni de confidencialitat amb Pfizer i els documents que s'han demanat al Govern continuen els problemes que retarden l'entrega de l'antídot i que "no era previsible" perquè l'empresa va informar el Govern que estaria tot enllestit per fer el transport dissabte. Martínez Benazet ha explicat que avui mateix han enviat una carta i han trucat a la farmacèutica per posar-se a disposició d'ells per accelerar el procés per fer possible el transport de les vacunes.



El ministre ha comentat que l'acord de confidencialitat que va signar fa 5 dies amb Pfizer no li permet fer públic el preu de les vacunes i ha indicat que serà el mateix que per a la resta de països sense augment d'intermediaris i que es pagarà a Espanya i ells a l'empresa.

#7 Cites

(11/01/21 18:58)



#6 Fed up of you

(11/01/21 18:51)



#5 Hanns

(11/01/21 18:45)



#4 amic

(11/01/21 18:37)



#3 Marti

(11/01/21 18:36)



#2 Fed up of you

(11/01/21 18:35)



#1 Julia

(11/01/21 18:27)