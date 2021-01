Xifres rècord al 'diariandorra.ad' l'any 2020

L’edició digital del Diari es confirma com a web referent amb 31,9 milions de pàgines vistes

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:31

Redacció Andorra la Vella

La Covid-19 i els episodis de confinament han disparat el consum d’informació local. El diariandorra.ad, web de referència al país, ha estat la destinatària de bona part de les entrades dels internautes, molt interessats en l’evolució sanitària i l’impacte econòmic de la pandèmia. Les xifres parlen per si soles amb creixements exponencials dels principals indicadors. El nombre d’usuaris augmenta un 118,5% durant el 2020 fins a superar la barrera dels dos milions. L’increment és encara més notable en el cas de les sessions, que amb un volum total de 12,17 milions pugen un 172%. La xifra, però, més espectacular la trobem en les pàgines vistes, on es passa dels 12,95 milions del 2019 fins als 31,93 milions del 2020, amb un augment sostingut del 146%.



Les primeres setmanes de l’any passat, prèvies a l’esclat de la crisi, diariandorra.ad va mantenir les xifres de creixement (+51,8%) similars a les del 2019. A partir del 8 de març, just abans de l’inici de les restriccions de mobilitat, les pàgines vistes es disparen (+213%), tendència que es manté a l’abril (+209%), el maig (207%), i el juny (184%). Els mesos de juliol (+141%), agost (+85%), i setembre (+139%), amb la millora dels indicadors sanitaris i la reobertura de fronteres, els increments van ser més moderats per tornar-se a disparar a l’octubre (+220%), el novembre (+199%) i el desembre (+183%).



L’edició digital del Diari d’Andorra només ha incrementat el nombre d’usuaris que es connecten des del país, que s’han duplicat, sinó que cada cop desperta més interès més enllà de les nostres fronteres. Pràcticament el 60 per cent de les connexions es fan des de l’estranger. Espanya, des d’on les visites s’han pràcticament triplicat, es consolida com a principal punt d’origen. El liderat del diariandorra.ad entre les pàgines web del país s’ha reforçat aquest 2020 tal com reflecteixen webs especialitzats com ara SimilarWeb.