Montaner diu que la volen silenciar com a Donald Trump

La consellera de de Terceravia + Unió Laurediana + Independents assegura hi ha persones que demanen que li tanquin els comptes a Twitter i a Facebook

Actualitzada 10/01/2021 a les 18:06

Redacció Andorra la Vella

La consellera de Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, acaba de posar més llenya al foc a través de les xarxes socials on es compara amb el president sortint dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, perquè segons assegura hi ha persones que volen que li tanquin els seus comptes a Twitter i a Facebook. Tot per la polèmica que s'ha escampat pel seu posicionament escèptic amb les vacunes contra la Covid, posant en dubte la seva efectivitat i la credibilitat de les farmacèutiques i dels Governs, ja que afirma que no volen fer-se càrrec dels possibles efectes adversos, si es produeixen. Montaner, en el seu post ha escrit: "Algunes persones m'han amenaçat i em volen denunciar al Facebook, Twitter, etc, per tal que em tanquin els meus comptes de les xarxes socials com el Trump segons el missatge de sota ! En quin món vivim? On està la llibertat d'expressió? On està la democràcia? Com s'atreveixen a voler fer callar representants polítics? Les nostres democràcies estan malaltes! Estem vivint en món de pensament únic vinculat per la major part de la premsa que vol eliminar totes les altres maneres de pensar o l'esperit crític".



La consellera general està en el centre d'atenció aquests dies per posicionar-se de manera crítica amb la vacunació i considerar que no està garantida la seguretat de les persones.





#21 MGM

(10/01/21 19:24)



#20 Manel

(10/01/21 19:19)



#19 Anna

(10/01/21 19:19)



#18 Deu meu

(10/01/21 19:10)



#17 Democràcia?.

(10/01/21 19:08)



#16 Gol en pròpia

(10/01/21 19:05)



#15 BRAVO

(10/01/21 19:01)



#14 Emfaigpreguntes

(10/01/21 18:58)



#13 Tot el meu suport

(10/01/21 18:55)



#12 Joseph

(10/01/21 18:54)

Veure’n més