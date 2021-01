Les estacions de França donen la temporada per perduda si no obren al febrer

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:30

Les estacions d’esquí franceses estan desesperades. La data per arrencar els remuntadors era el 7 de gener, però de moment no estan autoritzades a fer-ho. Ara, tenen una reunió programada per al 20 de gener amb el primer ministre, Jean Castex, amb l’objectiu d’autoritzar o no l’obertura de les estacions de cara a les vacances escolars del febrer. Alexandre Maulin, president dels dominis esquiables de França, va alertar divendres que “el 20 de gener serà l’últim termini perquè ens donin una data d’obertura”. I afegia que “no podem obrir el 15 de març, hem de poder fer les vacances de febrer perquè són el cor de la temporada i representen entre un 40 i un 50% del volum de la facturació. Sense les vacances del febrer, la temporada està perduda”. En aquest sentit, Maulin destacava que no obrir el gener els ha suposat 3.000 milions d’euros en pèrdues i que necessiten un anunci clar perquè la gent tingui temps de fer reserves.