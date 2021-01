La defunció d'un pacient ingressat eleva a 85 les víctimes de la Covid

Salut detecta 98 nous positius al Principat respecte als 38 que va notificar divendres

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:25

Redacció Andorra la Vella

La xifra de defuncions al Principat es va elevar ahir fins a les 85 després que traspassés un pacient que estava ingressat a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. Així ho van indicar des del Govern, que detallaven que l’òbit no té res a veure amb cap dels brots detectats darrerament a les residències Salita, Sant Vicenç d’Enclar i l’Albó. En les darreres hores, Salut ha detectat 97 contagis nous respecte als 38 de divendres, un fet que segurament es deu als brots. Així doncs, la xifra total de casos acumulats al Principat des del març, quan va començar la pandèmia, és de 8.586 persones, de les quals 7.729 pertanyen a la segona onada que es va iniciar al juliol amb el brot a una obra d’Escaldes-Engordany.



Pel que fa als casos actius, van augmentar ahir fins als 777, 96 més que divendres. D’altra banda, el nombre de persones que ha superat la malaltia des de l’inici de la pandèmia és de 7.724. Quant a la pressió del sistema sanitari, a hores d’ara hi ha 22 pacients ingressats, dels quals 17 es troben a planta d’hospitalització. A la unitat de cures intensives (UCI), hi ha cinc persones ingressades, tres de les quals requereixen ventilació mecànica. Entre aquestes hi ha una persona de 39 anys i una de 61.



Pel que fa a l’àrea d’hospitalització geriàtrica d’El Cedre, s’ha alliberat un llit i han passat de tenir-ne 24 d’ocupats a 23, ja que un padrí de Sant Vicenç d'Enclar ha pogut retornar a la clínica geriàtrica, i actualment al centre sociosanitari de Santa Coloma hi ha 13 residents de Salita, 9 de Sant Vicenç i un de l'Albó. Amb tot, cal recordar que el ministre de Salut, Joan Martínez Benzet, va apuntar que esperen que durant el cap de setmana cinc o sis padrins de la Salita puguin retornar a la residència. El Cedre només disposa de dos llits lliures a la planta Covid. Quant a la incidència del virus a les aules del país, hi ha dues aules que es troben sota algun tipus de confinament i dues més estan en vigilància passiva.