L'arribada al país de la Filomena fa obligatoris els equipaments

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

La borrasca Filomena va arribar ahir al país i va deixar neu a totes les cotes. Andorra es va despertar ben blanca i amb l’obligatorietat de dur equipaments a tot el Principat. Una necessitat que es va traslladar a les parts altes del país durant la nit però que a les vuit del vespre es tornava a activar. Ahir a la nit, el departament de mobilitat del Govern d’Andorra alertava de l’activació de la fase groga a tot el Principat i fase negra al Coll d’Ordino, que es troba tancat. A més, recordava que els equipaments especials són obligatoris a l’RN22 per accedir a França i que hi ha restricció per als vehicles superiors a 19 tones.



Malgrat el temporal, que no va arribar a Andorra amb la mateixa força que ho va fer a Madrid, on s’han acumulat gruixos de mig metre de neu, no es van produir incidències a la xarxa viària del Principat i no hi va haver cap accident de rellevància a la xarxa viària del país. L’única incidència constatable van ser els 15 quilòmetres de retencions amb els quals es van trobar els ciutadans francesos que volien accedir al Pas de la Casa.



Amb tot, és cert que el fet que no puguin venir al país gaires visitants produeix que la circulació tingui menys incidències. És habitual que els turistes no tinguin els vehicles equipats i el fet de parar a posar cadenes sovint produeix retencions i cues. A més, com que les pistes només estan obertes per als residents, no hi ha aquest reclam per als visitants.



Pel que fa als gruixos que s’han acumulat, el servei de meteorologia va indicar que durant la nit de divendres a Caborreu, Fontverd i Setúria s’havien acumulat set centímetres mentre que a Perafita n’hi havia vuit i a Sorteny, sis. Amb tot, van estimar que durant el dia se n’acumularien deu més a les zones més altes del Principat i esperaven que durant la nit passada la nevada fos més feble.