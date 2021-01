Detingut per amenaçar el gerent d'un local d'oci

Actualitzada 10/01/2021 a les 06:42

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La policia va detenir divendres a la nit, cap a dos quarts d’onze, un home que havia estat proferint amenaces contra un establiment de begudes i restauració davant del comú d'Andorra la Vella. El senyor no duia la mascareta posada i es trobava en un estat d’alteració.



Va ser precisament per aquest motiu que el gerent del negoci va decidir trucar al cos de seguretat per tal d’advertir de la situació. Quan la patrulla va arribar al lloc dels fets, l'home, visiblement alterat i que estava fent tot un espectacle al carrer, també es va encarar amb els agents.



Els efectius policials van demanar al senyor que es posés la mascareta, ja que és una mesura obligatòria. Tot i això, la detenció no va estar motivada per la infracció de la mascareta, ja que es considera una falta administrativa, sinó que, tal com van assegurar fonts policials al Diari, se’l va detenir per les amenaces.