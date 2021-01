Els contagiats són 41 residents i 22 professionals de la clínica geriàtrica

Redacció Andorra la Vella

La clínica geriàtrica de Sant Vicenç d'Enclar compta actualment amb 63 positius per Covid, dels quals 41 són residents i 22 professionals. Es tracta de 20 contagis nous respecte a divendres, quan el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va informar que s'havien detectat 31 padrins i 13 professionals amb Covid.



El grup de treball format per efectius del SAAS, de l'oficina Covid del ministeri de Salut, de la Creu Roja i de la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d'Enclar estan investigant l'origen i la gestió del brot i treballen per reforçar la plantilla al centre. Els malalts estan sent traslladats a la planta Covid d'El Cedre mentre que als residents asimptomàtics i als lleus se'ls fa el seguiment a la clínica geriàtrica.

