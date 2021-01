Xavier Espot demana l'assimilació d'Andorra a l'Alt Urgell

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:31

Redacció Andorra la Vella

El cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, van mantenir una reunió dijous a la nit en la qual Espot va traslladar al mandatari català la demanda del Govern que, un cop superat el confinament municipal a Catalunya, es pugui assimilar Andorra a la comarca o regió sanitària veïna a tots els efectes i, per tant, des d’una perspectiva més àmplia del que s’havia aplicat fins al moment.



En aquest sentit, Espot i Aragonès van convenir formalitzar els contactes que s’han mantingut fins ara en un grup de treball estable entre el Govern i la Generalitat de Catalunya per poder analitzar i treballar aquesta possibilitat, així com per ampliar els àmbits de col·laboració i els canals de comunicació entre els dos territoris.



Durant la trobada, que es va produir de manera telemàtica arran de la pandèmia del coronavirus, Espot i Zamora van compartir la situació d’emergència sanitària d’ambdós territoris, especialment després de les festes de Nadal. De fet, durant la reunió els dos mandataris van compartir el funcionament de les campa­nyes de tests massius per part del Principat i la campanya de vacunació que s’ha iniciat recentment a Catalunya i que Andorra té previst engegar en els pròxims dies, tan aviat com les vacunes arribin al país.



Cal recordar que Catalunya ha decretat un tancament municipal que, de moment, s’allarga fins al 17 de gener. La mesura es deu al repunt de casos després de les festes de Nadal i no es descarta que es prorrogui si no s’obtenen els efectes desitjats, és a dir, una davallada en el nombre de casos diaris i un alleujament de la pressió sanitària. Per la part francesa, tot i que no s’ha confinat el país ni s’ha tancat la frontera, s’ha de tenir en compte que es manté el toc de queda, una mesura que afecta l’arribada de turistes. Als territoris més afectats, que són 15, comença a les 18 hores.