Un pacient ingressat a l'hospital mor per Covid

Salut registra 97 contagis nous i un padrí de Sant Vicenç d'Enclar ha abandonat la planta habilitada a El Cedre

Hospital Nostra Senyora de Meritxell Hospital Nostra Senyora de Meritxell Fernando Galindo

Actualitzada 09/01/2021 a les 17:16

Redacció Andorra la Vella

Un pacient que estava ingressat a planta, a l'hospital de Nostra Senyora de Meritxell, ha mort per coronavirus i és la víctima número 85 de la pandèmia des que es va iniciar al país, al març. El Govern ha notificat avui la defunció i ha detallat que el difunt no té vinculació amb els brots de Sant Vicenç d'Enclar ni de Salita. Salut ha registrat avui 97 contagis nous, que eleven la xifra total de casos acumulats per coronavirus a 8.586 persones, dels quals 7.729 pertanyen a la segona onada. Els casos actius han augmentat fins als 777, 96 més que ahir, i a l'hospital hi ha 22 'pacients ingressats, 17 a planta i 5 a l'UCI, tres de les quals requereixen ventilació mecànica. La planta Covid habilitada a El Cedre té 23 ingressats, ja que un padrí de Sant Vicenç d'Enclar ha pogut retornar a la clínica geriàtrica, i actualment al centre sociosanitari de Santa Coloma hi ha 13 residents de Salita, 9 de Sant Vicenç i un de l'Albó.



La vigilància a les escoles ha tornat i actualment hi ha 2 aules que es troben sota algun tipus de confinament mentre que dues més estan sota vigilància passiva.

#1 aiaiai...

(09/01/21 17:19)