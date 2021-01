Tres comuns fan exempcions a les taxes dels gossos si els animals són d'adopció

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:37

Redacció Andorra la Vella

La junta de l’entitat animalista GosSOS ha mostrat la satisfacció per haver aconseguit que tres comuns que implantaran la taxa de tinença d’animals a partir d’aquest any hagin eximit del pagament els gossos adoptats a la gossera. En aquest sentit, recorden que la decisió d’exempció parteix d’una petició oficial formulada a final de novembre per l’entitat als comuns d’Andor­ra la Vella, la Massana, Sant Julià de Lòria i Ordino després de mantenir una reunió amb els cònsols de les quatre corporacions.



Des de GosSOS s’explica en un comunicat que tot i que la resposta a la petició ha estat favorable per part de la majoria de comuns, l’aplicació no serà ben bé la mateixa en tots els casos atès que “cada parròquia ha pres la decisió que li ha semblat més adequada”. Així doncs, mentre Andorra la Vella ha acceptat plenament la petició de GosSOS i eximirà del pagament de la taxa als animals adoptats a la gossera durant tots els anys que aquests visquin, la resta de comuns fan una exempció temporal: la Massana eximirà del pagament de la taxa durant els dos primers anys d’adopció i Sant Julià de Lòria durant el primer any. GosSOS, entitat que té encomanada la gestió de la gossera, explica que actualment hi ha 18 animals per adoptar.