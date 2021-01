Trenta milions menys pel tabac

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:12

DINOU SECTORS PODEN ACOLLIR-SE ALS ERTO PER FALTA DE TURISTES

Dinou sectors estan afectats pel nou decret que permet a les empreses afectades pels tancaments dels països veïns poder acollir-se a les suspensions temporals dels contractes de treball i a les reduccions de jornada sense fer tràmits feixucs. Les activitats que s’inclouen són la de les estacions d’esquí, els hotels i empreses d’apartaments turístics, les botigues de lloguer de material d’esquí, les agències de viatges, les activitats dels operadors turístics, altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen, els restaurants i altres establiments de menjar, així com els grans establiments comercials. A més, hi ha onze activitats relacionades amb el comerç al detall. El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar dimecres aquesta mesura econòmica.

La recaptació per la taxa a la importació de tabac correspon històricament entre el 25% i el 30% dels ingressos totals de l’Estat. Una xifra, la de la taxa al consum, que es va pressupostar en 109 milions d’euros per al 2020 per a una totalitat d’ingressos de l’Estat calculada en 447 milions. Uns comptes que es van aprovar abans de l’esclat de la pandèmia del coronavirus. I com ja preveia el Govern, el confinament, primer, i les restriccions a la mobilitat, després, han afectat a la baixa els ingressos corresponents a la taxa a la importació de tabac i els de la resta que graven l’entrada de productes de l’exterior.En el cas del tabac, la recaptació s’ha reduït en gairebé 30 milions respecte a la que es va fer el 2019. L’any passat es van ingressar 71,9 milions d’euros per aquest concepte, quan fa dos exercicis la recaptació es va enfilar fins als 101,1 milions. És a dir, una caiguda del 28,9%.Respecte a la totalitat dels ingressos per la taxa a les importacions, la caiguda ha estat del 26,9%. S’han recaptat 152,6 milions, uns 56 menys que el 2019, quan es van ingressar 208,8 milions d’euros.Per conceptes, la caiguda ha estat d’un 28,9% en la recaptació per la taxa que grava les importacions de combustibles naturals. S’ha passat dels 51,7 milions d’euros del 2019 als 36,8 del 2020. Per la taxa a la importació de begudes s’ha ingressat un 26,6% menys, passant dels nou milions als 6,6. Per últim, respecte a la recaptació de les taxes a la resta de mercaderies importades, la caiguda ha estat del 20%. El 2020 es van ingressar 37,2 milions d’euros pels 46,9 del 2019.Els ingressos per la taxa al tabac han estat en deu mesos de l’any passat inferiors als que es van aconseguir en els mateixos mesos del 2019. Destaquen maig i juny, quan la recaptació per aquest concepte va ser de 186.862 i 765.210 euros, respectivament. Van caure un 98,3% el maig respecte al mateix mes del 2019 i un 85,7% el juny respecte al mateix mes del 2019. La recaptació aquest desembre ha estat un 71,9% inferior a la del mateix mes del 2019. S’han ingressat 1,9 milions respecte als 8,2 de fa dos anys. L’agost va ser el mes amb una recaptació més alta, 11,9 milions, tot i que va ser un 19,1% inferior a la del 2019.Només al setembre i al novembre de l’any passat es va ingressar més per la taxa a la importació de tabac que el 2019. Un 57,7% (9,2 milions d’euros per 5,8) i un 6,3% (9,5 milions d’euros per 8,9), respectivament.I és que el 2020 serà també històric respecte als ingressos per la importació de tabac, ja que és el pitjor exercici des del 2011. Aquell any està considerat com un dels més negatius de l’anterior crisi econòmica i en què es va experimentar una caiguda considerable de turistes. Si a l’exercici que acabem de tancar s’han ingressat 71,9 milions d’euros per la taxa al tabac, el 2011 la recaptació es va quedar en 66,1 milions. Cal recordar que normalment i des del 2011 l’Estat ingressa uns 100 milions d’euros per aquest concepte, amb puntes de 107 i 113 milions.La recaptació per la totalitat de les taxes a la importació el 2020 ja es pot considerar la pitjor de la història. Almenys des del 2011, que és el primer any de publicació de les dades pel servei de duanes. Aquell any es van ingressar 170,9 milions. La crisi econòmica provocada per la pandèmia ha relegat el 2011 a la segona posició amb una recaptació de 18 milions d’euros més que l’aconseguida l’exercici passat.Si les previsions de l’executiu en el pressupost aprovat recentment pel Consell General es compleixen, es calcula que la recaptació per la taxa al consum sigui de 100 milions d’euros el 2021. Un any que ha començat amb restriccions.