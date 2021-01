El dia 14 tindrà lloc la reunió de replantejament entre el comú i les dues constructores

Les obres de reconstrucció del centre esportiu dels Serradells ja tenen el llum verd de la Batllia. Segons va poder saber el Diari, el comú d’Andorra la Vella va realitzar una consulta a la justícia sobre la represa dels treballs i la resposta que va rebre des de l’ens judicial va ser que ja no hi havia motiu per tal que es realitzessin nous peritatges o contraperitatges, per la qual cosa la casa comuna considera que pot reprendre els treballs de reconstrucció del centre.



El següent pas del procediment serà la reunió de replantejament de les obres, en què participarà la