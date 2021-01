Actualitzada 09/01/2021 a les 06:39

El comú seguirà entregant tests d’antígens per detectar la Covid-19 als ciutadans de la parròquia fins esgotar les existències de les unitats lliurades pel Govern per a les festes nadalenques. Els punts de recollida estan al servei de tràmits i a la casa pairal i s’ha de portar el carnet de la CASS per rebre les tres proves.