La fugida d'un pare amb quatre menors és una disputa familiar

La policia, que segueix investigant els fets, no ho considera segrest i no ha efectuat cap detenció

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:20

Els mossos d’esquadra i la policia andorrana segueixen investigant el presumpte segrest d’un pare de Mont-roig del Camp que es va endur els quatre fills a Andorra sense el permís de la mare, que va explicar als efectius catalans que la seva exparella la va deixar abandonada en una benzinera. A hores d’ara, i malgrat la discreció dels cossos policials perquè no han tancat el cas, tot apuntaria a una disputa familiar durant la qual l’home, en un atac d’ira, va deixar la dona a la benzinera. D’altra banda, la versió de la mare va aixecar dubtes als agents perquè hi havia contradiccions.



A hores d’ara, la policia andorrana no ha efectuat cap detenció perquè considera que tot s’emmarca dins del context de la baralla i els quatre fills es troben en bon estat de salut i no corren cap perill. Els fets són molt confusos i la investigació segueix en marxa. A més, l’home es troba en règim de turista al país i pot estar fins a tres mesos en aquesta condició. Amb tot, és cert que hauria aixecat certa sospita a l’hotel on s’allotjaven perquè el pare no va aportar tots els passaports a l’hora de reservar l’habitació. El que sí que se sap amb certesa és que no són andorrans ni resideixen al Principat, ja que viuen a Mont-roig i l’home és empresari a la localitat catalana.