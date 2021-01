El Nadal col·lapsa la planta Covid d'El Cedre

Actualitzada 09/01/2021 a les 06:15

LES VACUNES, LA SETMANA QUE VE

Salut descarta que les vacunes arribin aquest cap de setmana. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va detallar ahir que es retarden “uns dies” perquè hi ha petits problemes amb els tràmits administratius que dificulten el subministrament de les dosis, i que els endarreriments corresponen a “aspectes interns jurídics de la farmacèutica” i no són atribuïbles ni a Espanya ni a Andorra. Amb tot, els dispositius estan preparats per “començar, dilluns, dimarts o dimecres”, el dia que les vacunes arribin al país, va indicar Benazet. A més, va remarcar que arribin quan arribin n’hi haurà prou per vacunar la població diana: geriàtrics, usuaris del SAD i professionals de la Salut. A més, va indicar que es començarà a El Cedre i Clara Rabassa perquè no hi ha positius.

Les festes de Nadal han portat la planta d’hospitalització geriàtrica d’El Cedre al límit. El brot de Salita del 31 de desembre, el de Sant Vicenç d’Enclar per Reis i el de la residència l’Albó que ahir va notificar el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, han fet que l’espai Covid passi de no tenir cap padrí ingressat a tenir-ne 24: “Estem al límit, em penso que només queda un llit per ocupar. Si se superés la capacitat ingressarien a l’hospital.” Amb tot, el ministre es va mostrar optimista perquè entre avui i demà hi ha previstes diverses altes de padrins de Salita, “cinc o sis”, que permetran que s’alleugi la pressió de l’àrea d’hospitalització d’El Cedre.Tot plegat en una jornada en la qual el ministre va anunciar un brot amb vuit positius a la residència l’Albó i el contagi de quatre treballadors més a la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d’Enclar, on la xifra s’eleva a 31 padrins i 13 professionals amb Covid. A l’Albó s’han diagnosticat dos professionals i sis usuaris, un dels quals es troba ingressat a l’àrea d’hospitalització d’El Cedre en ser una persona “molt gran i molt fràgil”. Així doncs, l’espai acull 13 residents de Salita, 10 de Sant Vicenç d’Enclar i aquest usuari de la residència l’Albó.La resta d’usuaris de la residència, però, “estan bé i no presenten simptomatologia”. En aquest sentit, el ministre va indicar que es desconeix amb exactitud l’origen dels brots, però que podria provenir d’un “gran contagiador” i no per un incompliment de les mesures de protecció. Així mateix, va subratllar que “sempre hi ha risc de contagi” i que se seguirà treballant per “afinar” els protocols establerts en aquests centres sociosanitaris per evitar més contagis.Els brots es van detectar gràcies als cribratges setmanals, un protocol que “permet detectar els casos en fases inicials i evitar situacions crítiques”.Els contagis detectats ahir a la residència l’Albó i al centre de Sant Vicenç formen part dels 38 positius nous que Salut va registrar en les darreres 24 hores. El nombre de casos acumulats des de l’inici de la pandèmia ha augmentat així fins als 8.489 i a hores d’ara n’hi ha 681 d’actius, 14 menys que dijous. La xifra d’altes des del març és de 7.724 i les defuncions es mantenen en 84. Pel que fa a les escoles, no hi ha cap aula confinada i només una es troba en vigilància passiva. D’altra banda, la pressió sanitària s’ha reduït en quatre pacients i l’hospital de Meritxell té 23 ingressats, 18 a planta. L’UCI té un malalt menys i baixa a cinc el nombre de contagiats pel virus, dels quals es mantenen tres amb ventilació mecànica, on hi ha dues persones de 39 i 61 anys.Malgrat les dades, Benazet es va mostrar optimista i apunta que “ens trobem en una petita escalada perquè, si excloem el brot de Sant Vicenç d’Enclar, el nombre de casos diaris no està augmentant gaire, en tenim 50 de mitjana”. I confessa que “tot i que el rebrot sembla moderat, ens preocupen els brots a la clínica geriàtrica i a l’Albó”. Finalment, el ministre va recomanar que tot­hom qui hagi estat fora del país o en una situació en la qual no s’hagin seguit les mesures es faci una TMA o un test d’antígens.