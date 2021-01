Actualitzada 08/01/2021 a les 06:19

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha adjudicat la subvenció entre els anys 2021 i 2025 per al peatge del túnel d’Envalira per als usuaris que resideixen o treballen al Pas de la Casa. L’import d’aquesta adjudicació ascendeix a 2,9 milions entre els cinc anys. Per enguany l’import és de 596.377 euros i anirà augmentat amb el pas dels anys. Així, la subvenció del 2022 és de 577.918 euros, del 2023 de 586.587, del 2024 de 595.386 i del 2025 de 604.317.