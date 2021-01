Sense mobilitat el primer dia del tancament català

Actualitzada 08/01/2021 a les 06:06

Eduard Piera Andorra la Vella

La mobilitat a la frontera del riu Runer va caure ahir un 83% en comparació amb les mateixes dates del 2020 a causa del tancament municipal de Catalunya. En xifres absolutes, cal destacar que només van entrar 1.732 vehicles, pels 8.678 que hi va haver fa un any. Els valors en sortida són similars, ja que van passar per la frontera 1.331 vehicles, pels 7.650 del 2020. Cal recordar que les noves mesures catalanes van posar fi a l’assimilació d’Andorra amb l’Alt Urgell pel que fa a la mobilitat. En aquest sentit, l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, va afirmar que esperava que un cop s’aixequessin aquestes restriccions es torni a permetre el trànsit fluït entre Andorra i la comarca. Fàbrega va detallar que l’Alt Urgell estava per sota de la mitjana de Catalunya en ingressos hospitalaris per Covid i que per zones amb una baixa densitat de població com els Pirineus hauria de ser de caràcter comarcal.