Retrets ciutadans per la pèrdua del Palau de Gel

Els ciutadans reivindiquen que es reprenguin les negociacions amb la propietat per arribar a una entesa i mantenir actives les instal·lacions

Actualitzada 08/01/2021 a les 05:26

Lorena Giménez Canillo

Sota la consigna El Palau no el tanqueu, més de 150 residents canillencs es van concentrar ahir davant del Palau de Gel per reivindicar el valor que tenen les instal·lacions per als parroquians i el seu malestar amb la manca d’entesa entre el comú i la propietat davant la recent finalització del contracte d’arrendament. D’aquesta manera, els manifestants, que van fer una cadena humana envoltant l’edifici, van mostrar públicament que la corporació no ha fet res davant la imminent pèrdua de les instal·lacions. I van reivindicar a ambdues parts, comú i propietat, que reprenguin les negociacions per poder arribar a una entesa i mantenir viu el Palau de Gel.



Entre els participants en la concentració hi havia infants, joves i molts usuaris de les instal·lacions, els quals carregaven cartells demanant el salvament del Palau. D’aquesta manera, l’entrenador de l’Andorra Hoquei Gel, David Vallecillo, va manifestar que els canillencs se senten completament identificats amb les instal·lacions i “ens hem sumat a la cadena humana per explicar i ensenyar a tota la parròquia que cap de nosaltres vol perdre les instal·lacions”. Vallecillo va posar en relleu que el Palau “no només és un espai on el turista bé a gastar i una pista de gel, tenim molts serveis per a la ciutadania, com per exemple l’auditori, el gimnàs i la piscina”.



Per la seva banda, Yvan Lara va exposar que les instal·lacions són molt especials per a la parròquia, ja que representen gran part de la història del poble. “Canillo és una vila on a l’hivern hi fa molt de fred i quasi no tenim equipaments i el Palau representa la cohesió del poble.” En aquesta línia, en Sergi Garcia va assenyalar que les formes amb les quals ho ha gestionat el comú, liderat per Francesc Camp, no són les correctes. “No és propi d’un cònsol major, el senyor Camp hauria d’haver donat la cara el dia 31 i no amagar-se com va fer”, va manifestar.



Així doncs, la consellera d’Objectiu Comú Dolors Cabot va posar en relleu que com a minoria “no ens quedarem al marge pel simple fet que no ens vulguin a les negociacions”, i reivindicaran la necessitat de mantenir el Palau a Canillo. A més, en Miquel Naudí va destacar que el comú hauria d’haver treballat més per les instal·lacions i “deixar-se grans ponts tibetans”. “En aquests moments feia falta el Palau i podrien haver deixat la inversió dels ponts per més endavant”, va asseverar.



Per cloure, tots els participants van afirmar que la gestió del comú “ha deixat molt a desitjar”, ja que consideren que “fa molt de temps que es podria haver resolt sense haver d’arribar a aquests extrems judicials”. “Entenem la posició de la propietat, sobretot tenint en compte la prepotència amb la qual actua la corporació actual”, van manifestar.



Angoixa entre els treballadors

A la concentració també hi van assistir treballadors de l’equipament, els quals es troben en una situació “complicada” per la manca d’informació sobre l’estat en el qual es troben les negociacions i l’angoixa que els genera no saber què pot passar amb el seu lloc de treball al llarg dels pròxims dies. “Les trenta famílies que depenem de la feina del Palau ho estem passant molt malament, venim a treballar cada dia amb la incertesa de si ens deixaran entrar”, van indicar.



Així doncs, van afirmar que “és una llàstima que el comú estigui deixant perdre les instal·lacions per no haver actuat a temps en les converses amb la propietat del terreny”.