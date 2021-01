Nevades a qualsevol punt del país a partir de mitjanit

Actualitzada 08/01/2021 a les 11:29

La borrasca Filomena s’anirà atansant fins situar-se damunt de la península ibèrica. Durant el dia d’avui, a #Andorra, ens farà augmentar la presència de núvols ️➡️️i a partir de mitjanit ja ens podrà deixar nevades️ que poden afectar qualsevol cota. pic.twitter.com/hotN6exJic — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) January 8, 2021

El servei de meteorologia anuncia que el Principat començarà a notar els efectes de la tempesta Filomena a partir de mitjanit amb nevades que poden afectar qualsevol cota del país. La previsió indica que la nuvolositat anirà creixent al llarg del dia perquè la tempesta s'atansa a la península Ibèrica i que les precipitacions seran uniformes demà a tot el territori. El gruix acumulat se situarà entre els 2 i 3 centímetres al fons de les valls, 2 centímetres a 1.200 metres i 10 centímetres a les cotes altes i per aix``o s'activa l'avís groc de nevades entre la mitjanit i les 14 hores.Les temperatures registrades avui pel servei meteorològic han estat de -8,7 graus a les Salines, -8,3 a la borda Vidal a Sant Julià i de -5,2 al roc de Sant Pere de la capital. La tempesta Filomena està deixant el termòmetres sota zero amb xifres rècord a Espanya i nevades intenses a zones baixes on no és habitual veure nevar.