Les matriculacions han caigut el 19% el 2020 respecte a l'exercici anterior

L’AIVA considera que els tres mesos de confinament han provocat la davallada de vendes

Actualitzada 08/01/2021 a les 06:01

Lorena Giménez Andorra la Vella

El nombre de matriculacions durant el 2020 va caure un 18,7% respecte a les realitzades durant l’exercici anterior. Així ho mostra la nota que el departament d’Estadística va publicar ahir, en què també es mostra que al desembre hi va haver un augment del 2,4% respecte al mateix període del 2019. Des de l’Associació d’Importadors de Vehicles (AIVA), el president, Carles Sansa, va manifestar que “hem perdut una cinquena part de les vendes”, un percentatge que representa el tancament dels concessionaris durant els tres mesos de confinament.



Sansa va assenyalar que els vehicles industrials, com ara els camions i les furgonetes, són els que més han patit la caiguda de vendes en comparació amb el 2019, amb una davallada del 37,5%. “La caiguda és increïble, però almenys ens hem recuperat una mica respecte al mes de novembre, quan la davallada era del 40%”, va apuntar. I va afegir que els vehicles inclosos en la categoria altres, com per exemple grues i remolcs, també han vist reduïda l’activitat en un 20%.



Pel que fa als turismes, el president va comentar que durant l’any passat es van matricular un total de 2.406 cotxes, un nombre que representa una caiguda del 19% respecte a les realitzades durant l’exercici anterior. L’únic vehicle que “ha mantingut les vendes ha estat la moto”.



Quant a les previsions de cara al 2021, Sansa va exposar que esperen que la situació s’estabilitzi a partir de la primavera vinent i millorin les condicions sanitàries. “Som conscients que els mesos de gener i febrer seran fluixos, sobretot tenint en compte el semitancament que estem vivint amb Catalunya”, va indicar. Tanmateix, va matisar que són conscients que els sectors més afectats per la pandèmia que van deixar d’invertir per renovar la flota de vehicles durant el 2020 “tampoc ho faran aquest any, la qual cosa ja ens fa davallar les vendes abans de començar”.