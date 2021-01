La Massana, Sant Julià i la capital no cobraran la taxa pels gossos adoptats

GosSOS celebra que tres dels quatre comuns que aplicaran l'impost hagin acceptat la seva petició

La junta de GosSOS "S'ha mostrat molt satisfets" després que tres dels quatre comuns que aplicaran la taxa de tinença de gossos hagin acceptat la seva petició de no cobrar l'impost per aquells animals adoptats a la gossera. Amb tot, cada comú "ha pres la decisió que li ha semblat més adequada" i ha accedit a la demanda de l'entitat de manera diferent. Només la capital ha acceptat plenament la petició de GosSOS i eximirà del pagament de la taxa als propietaris d'animals adoptats a la gossera durant tots els anys que aquests visquin. De la seva banda, la Massana no cobrarà la taxa durant els dos primers anys d'adoptació, i Sant Julià de Lòria durant el primer any. Ordino és la quarta parròquia que cobrarà la taxa, mentre que Encamp, Escaldes-Engordany i Canillo no l'aplicaran.

