La Massana prorroga la distribució d'autotests

El comú lliurarà les proves d'antígens fins esgotar les existències

Actualitzada 08/01/2021 a les 10:30

Redacció Andorra la Vella

El comú de la Massana ha decidit continuar entregant tests d'antígens per detectar la Covid-19 als ciutadans de la parròquia fins esgotar les existències de les unitats lliurades pel Govern per a les festes nadalenques, segons ha informat a les xarxes socials. Els punts de recollida estan al servei de tràmits i a la casa pairal i s'ha de portar el carnet de la CASS per rebre alguna de les tres proves gratuïtes repartides per Salut per a cada ciutadà major de 6 anys.



L'horari de repartiment és de dilluns a dijous de 8.30 a 17.30 hores i els divendres es fa entre les 8.30 i les 14 hores. Una persona pot recollir els autotests per a tota la unitat familiar i el comú recorda que és convenient fer-se la prova per detectar un possible contagi abans de qualsevol trobada amb un altre nucli convivent.