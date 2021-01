La Llei òmnibus no dona resposta al sector turístic segons el PS i la Unió Hotelera

Actualitzada 08/01/2021 a les 06:03

La Llei òmnibus de Govern no permet cobrir les necessitats ni donar resposta a la problemàtica que té el sector turístic. Aquesta és la conclusió a la qual van arribar el PS i membres de la Unió Hotelera ahir, durant una reunió telemàtica. A la trobada va prendre part el president del grup parlamentari, Pere López, i els representants dels hotelers, i van analitzar de manera conjunta la situació del sector.



El PS va criticar que durant la redacció i el treball de la Llei òmnibus “no hi hagués interlocució amb els representants dels diferents sectors econòmics” vinculats al turisme, i va afegir que cal que es treballi “amb noves propostes i solucions, sigui per via reglamentària o per via de modificació legal”. López va insistir que cal revisar la reglamentació de les suspensions temporals dels contractes de treball i de les vacances, “perquè hi ha hagut un canvi de les regles i això està provocant moltes dificultats” al sector.