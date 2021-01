La planta Covid habilitada a El Cedre està al límit, amb 24 padrins ingressats

Actualitzada 08/01/2021 a les 18:38

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha detectat un brot amb vuit positius a la residència l'Albó i quatre treballadors més contagiats de la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d'Enclar. Així ho ha fet saber aquesta tarda el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, qui ha especificat que a Sant Vicenç hi ha 31 padrins i 13 professionals amb Covid mentre que a l'Albó sis dels contagiats són usuaris, tots ells asimptomàtics, i dos són treballadors del centre. En aquest sentit, Martínez Benazet ha destacat que es desconeix amb exactitud l'origen del brot, però que podria provenir d'un "gran contagiador" i no per un mal ús de les mesures de protecció. Així mateix, ha subratllat que "sempre hi ha risc de contagi" i que se seguirà treballant en "afinar" els protocols establerts en aquests centres sociosanitaris per evitar més contagis, i ha recordat que aquests casos s'han detectat gràcies als cribratges que es fan setmanalment a les residències.



La planta Covid d'El Cedre està al límit amb 24 pacients després de rebre dos ingressos més de residents de Salita, dos de Sant Vicenç d'Enclar i un de la residència Albó, que segons ha especificat el ministre s'ha traslladat perquè és "una persona molt gran i molt fràgil". Així doncs, l'àrea habilitada a la cinquena planta del centre sociosanitari de Santa Coloma acull avui 13 residents de Salita, 10 de Sant Vicenç d'Enclar i aquest usuari de la residència Albó. Martínez Benazet ha destacat que la planta Covid d'El Cedre només té un llit lliure i que si s'han de realitzar més ingressos es faran a l'hospital, tot i que s'espera que en les pròximes hores cinc o sis residents de Salita ingressats rebin l'alta i tornin al centre escaldenc.



Els contagis detectats avui a la residència Albó i al centre de Sant Vicenç formen part dels 38 positius nous que Salut ha registrat en les darreres 24 hores. El nombre de casos acumulats des de l'inici de la pandèmia ha augmentat així fins als 8.489, dels quals 681, 14 menys que ahir, pateixen coronavirus. El ministre de Salut ha detallat que la xifra d'altes des del març per la malaltia és de 7.724 i les defuncions es mantenen en 84. Pel que fa a les escoles, no hi ha cap aula confinada i només una es troba sota vigilància passiva.



L'ocupació hospitalària relacionada amb la pandèmia s'ha reduït en quatre pacients respecte ahir i l'hospital Nostra Senyora de Meritxell compta amb 23 ingressats, 18 d'ells a planta. L'UCI té un malalt menys i ha baixat a cinc el nombre de contagiats pel virus, dels quals es mantenen tres amb ventilació mecànica, on hi ha dues persones de 39 i 61 anys.

#4 Joan

(08/01/21 18:37)



#3 Pregunta

(08/01/21 18:19)



#2 Marta

(08/01/21 17:28)



#1 Espot

(08/01/21 17:12)