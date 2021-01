França decideix mantenir les estacions tancades

Actualitzada 08/01/2021 a les 05:21

TOC DE QUEDA FINS AL 18 DE GENER

França mantindrà el toc de queda fins al 18 de gener. Per a la majoria de departaments del país el cobrefoc comença a les vuit del vespre i acaba a les sis del matí. Hi ha 15 departaments, situats a l’est del país, que han de començar el toc de queda a les sis de la tarda. Avui es podrien afegir deu departaments més al toc de queda reforçat a partir de les sis.



D’altra banda, França continuarà demanant una PCR negativa a les persones que vulguin accedir al país procedents del Regne Unit i Sud-àfrica, els països d’origen de les dues recents mutacions del coronavirus. Al veí del nord ja s’han detectat 19 casos de la mutació britànica.



FACILITATS AL SECTOR TURÍSTIC PER PODER ACCEDIR ALS ERTO

El Govern ha mogut fitxa davant les queixes del sector turístic i ahir, durant la roda de premsa per explicar els acords del consell de ministres, el ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar que s’havia aprovat, a proposta del titular d’Economia, Jordi Gallardo, un nou decret que permetria a les empreses afectades pels tancaments dels països veïns poder acollir-se a les suspensions temporals dels contractes de treball i a les reduccions de jornada sense fer tràmits feixucs. Així doncs, les activitats incloses en l’annex al decret podran acollir-se als ERTO obviant tota la part burocràtica de justificació de caiguda de l’activitat econòmica. “El que fem és facilitar la tasca de les empreses, fer que sigui automàtic el procés perquè puguin accedir a aquesta línia d’ajut”, va afirmar el portaveu.



Una altra de les mesures que va aprovar el consell de ministres va ser l’ampliació fins al 30 de juny del programa de contractació de la funció pública. Jover va explicar que durant els primers sis mesos del programa un total de 186 persones van ser contractades. Amb aquesta pròr­roga el que pretén l’executiu és que els contractes que vagi acabant es puguin prorrogar, si es considera escaient, i “poder continuar donant feina a persones que ho puguin necessitar”, va afegir el ministre portaveu. Sense arribar a xifrar el total de pròrrogues que es podien produir, el Govern ja va anunciar que en la darrera reunió ministerial s’havien aprovat un total de 13 ampliacions i que s’esperava que en les properes setmanes se n’acordessin més, en funció de les necessitats.

Els remuntadors de les estacions d’esquí de França seguiran tancats com a mínim fins al 31 de gener vinent. Ho va anunciar ahir el primer ministre gal, Jean Castex, en una compareixença per fer balanç de la situació sanitària a França i donar a conèixer el manteniment d’algunes mesures per evitar la interacció social i reduir els contagis de Covid-19. El cap del govern francès va explicar que les restriccions a les estacions d’esquí es mantindran com fins ara, obertes però sense remuntadors funcionant. Una mesura que en principi no s’aixecaria abans del 31 de gener. “Les condicions per a una recuperació a partir de principi de febrer s’acordaran amb els representants d'aquests sectors”, va anunciar el primer ministre, que va afegir que “el govern vol donar-los visibilitat treballant amb ells per desenvolupar un mètode d’obertura supervisat i progressiu”.Castex va anunciar que el 20 de gener hi haurà una trobada amb aquests professionals “per tal d’examinar la situació sanitària i si es pot confirmar la possibilitat i les condicions de la represa de l’activitat a partir de principi de febrer”. Afirmant entendre “la preocupació dels càrrecs electes i els professionals de la muntanya”, i recordant que la temporada d’hivern és “vital per a aquests territoris”, el primer ministre va indicar que és “prematur prendre una decisió avui, tenint en compte les incerteses sanitàries que queden”.Cal recordar que el Govern va pactar amb les estacions d’esquí no obrir les pistes als estrangers per “lleialtat” a França i caldrà veure què podrien fer els dominis andorrans un cop el veí del nord ha decidit mantenir tancats fins al 31 de gener com a mínim els ginys mecànics.D’altra banda, i com en el cas dels remuntadors, no obriran abans del 31 de gener els bars, els restaurants, els cinemes, els teatres i les instal·lacions esportives. Unes mesures que es mantenen a conseqüència de la “delicada situació” sanitària del país a causa de la pandèmia.“La situació sanitària s’ha tornat més fràgil durant les últimes setmanes”, va reconèixer el primer ministre. Castex va assenyalar que “tot i el començament de la campanya de vacunació no podem abaixar la guàrdia, més encara quan la incidència del coronavirus ha anat creixent durant l’últim mes, tot i ser menys greu que en països veïns com ara el Regne Unit, Alemanya o Suïssa”.El govern francès, va avançar, no preveu que bars i restaurants puguin obrir abans de mitjan febrer. En canvi, cinemes, teatres, museus, sales d’espectacles i centres esportius només queden tancats, “de moment”, fins a final d’aquest mes.