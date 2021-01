Evacuades catorze persones i un gos del telecabina del Tarter

El rescat el van fer treballadors de l’estació amb ràpel de corda i sense la intervenció dels bombers

Actualitzada 08/01/2021 a les 06:15

Redacció Andorra la Vella

El telecabina de l’estació d’esquí del Tarter, a Grandvalira, va patir una avaria del reductor quan passaven cinc minuts de les nou del matí d’ahir. L’avaria va obligar a l’evacuació de catorze persones i un gos que en aquell moment es trobaven dins de les cabines de l’estació de la parròquia de Canillo. En haver-hi poques persones utilitzant el giny en aquelles hores del matí va ser el mateix equip de seguretat de l’estació del Tarter qui va dur a terme l’evacuació dels catorze clients i del gos que es trobaven dins de les cabines. L’evacuació, doncs, es va poder dur a terme sense la intervenció del cos de bombers. L’operació de rescat es va fer per via de ràpel de corda, sense necessitar l’ajuda de cap helicòpter, fet que va comportar que l’evacuació es realitzés amb rapidesa. No hi va haver cap ferit ni a l’evacuació ni en el moment de l’aturada pel problema tècnic.

