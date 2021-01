Els tests redueixen el rebrot segons Benazet

Actualitzada 08/01/2021 a les 05:30

SALUT ADMET DUBTES ENTRE ELS SANITARIS A L'HORA DE VACUNAR-SE

Existeixen dubtes entre el personal sanitari a l’hora de vacunar-se. Així ho va admetre ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, quan va afirmar que “l’adhesió entre els sanitaris no és molt alta”. Tot i això, el titular de Salut va indicar que s’estaven fent sessions formatives per tal que tots ells s’acabessin posant la vaccina, que va recordar que és voluntària. Pel que fa a l’arribada de les dosis, s’espera que sigui dissabte, i ho faran ultracongelades, així es facilitarà el dispositiu de vacunació preparat.

El rebrot de la segona onada de la Covid-19 està sent més baix a Andorra que a altres països. Aquest fet, tal com va exposar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ahir durant la roda de premsa, es deu a l’estratègia que s’ha seguit amb els cribratges i els autotests d’antígens. Així doncs, va recordar que gràcies a aquestes proves “es va evitar que 66 famílies fessin trobades amb contagis”, i que aquesta situació hauria pogut suposar “entre 300 i 600 casos positius en aquestes trobades familiars de Nadal”.En la mateixa línia, el titular de la cartera de Salut va admetre que “estàvem esperant que aquest rebrot fos més fort”, i va voler agrair el compromís de tota la ciutadania en aquest fet, però va instar a no abaixar la guàrdia. Segons les dades presentades ahir, es van produir un total de 103 nous contagis per Covid-19, elevant els casos actius fins als 695. Aquestes xifres, però, inclouen els 40 positius del brot de Sant Vicenç d’Enclar que es va conèixer el dia de Reis. D’aquests, tres pacients més es van traslladar ahir a la planta Covid geriàtric d’El Cedre i se sumen als cinc padrins que hi van ser ingressats el primer dia del brot. Malgrat aquesta situació, Benazet va destacar que les primeres investigacions semblaven indicar que no hi havia hagut cap negligència, però encara estava en estudi.Tot i aquesta situació, la pressió sobre el sistema sanitari, en paraules del ministre, “va creixent a poc a poc, però no està en límits que hagin de preocupar”. Actualment hi ha 27 persones ingressades, de les quals 21 són a la planta Covid de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, mentre que els internats a l’UCI van augmentar, ja que actualment n’hi ha sis. També van incrementar-se les persones que necessiten ventilació mecànica, que han passat de dues a tres. Sobre la situació d’aquests ingressos, va manifestar que un d’ells és a l’UCI des de fa diverses setmanes, mentre que les dues persones que havien entrat recentment eren dues dones de 61 i 39 anys. Benazet va recordar que aquesta era “una mostra més que el virus pot atacar persones de qualsevol edat”. El titular de Salut va recordar que actualment l’ocupació de cures intensives és del 15%, així que “hi ha marge” en comparació amb la que tenen alguns dels estats veïns, que es troben amb situacions més complexes properes al 60% de saturació.Un altre dels punts tractats és el dels cribratges escolars, que es començaran a fer a nens a partir dels nou anys, amb tests d’antígens a la fosa nasal anterior. De la mateixa manera, va instar la població a recollir la tercera prova i a fer-se una TMA si tornava de l’estranger. El ministre també va descartar que a dia d’avui hi hagués qualsevol cas de la soca britànica al Principat. No obstant això, va afirmar que “tard o d’hora hi haurà algun cas, com n’hem tingut de les altres mutacions que ha tingut el virus, per això el que és realment important és que seguim les mesures de protecció”.