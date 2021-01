Actualitzada 08/01/2021 a les 12:03

Avui, els equips d’Atenció Primària s’han desplaçat a la #FSH per vacunar als nostres professionals. Per adquirir la immunitat de grup necessitem que tothom s’impliqui i la resposta dels treballadors del centre ha estat molt satisfactòria. #JoEmVacuno pic.twitter.com/1BdbYdAzoT — Fundació St Hospital (@fshseu) January 8, 2021

Els equips d'atenció primària de la Seu d'Urgell s'han desplaçat avui a la Fundació Sant Hospital per administrar la primera dosi de la vacuna als professionals del centre, tal i com han informat a les xarxes des del mateix. "Per adquirir la immunitat de grup necessitem que tothom s'impliqui i la resposta dels treballadors del centre ha estat molt satisfactòria", han exposat des de la Fundació Sant Hospital. La localitat alturgellenca ja va començar a administrar vacunes la setmana passada a padrins, com ara la Llar de Sant Josep, on fa unes setmanes es va produir un important brot de Covid.