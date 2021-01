El Raonador va obrir 378 expedients durant el 2019

Fins a 101 van ser expedients formals escrits, dels quals 24 es van resoldre a favor de l'Administració i 17 del demandant

Redacció Andorra la Vella

El Butlletí del Consell General ha fet públic l'informe anyal del Raonador del Ciutadà corresponent a l'any 2019, en el qual Marc Vila va obrir un total de 378 expedients. D'aquests, 329 van ser resolts, i aquells que no van ser admesos a tràmit en ser assumptes concernents al funcionament de la justícia, van ser transmesos al Consell Superior de la Justícia.



Dels 378 expedients, 101 van ser tractats com a expedients formals escrits, i se'n van resoldre un total de 41, dels quals 24 a favor de l'Administració i 17 al demandant. A més, 49 expedients es troben en tràmit i 11 no van ser admesos.



Pel que fa als 278 dossiers englobats com a expedients informatius, un va ser formalitzat d'ofici i els altres es deixava constància de la consulta efectuada pels ciutadans i la informació o tràmits a efectuar per solucionar el problema plantejat, sense que fos necessària cap actuació posterior per part del Raonador.



D'altra banda, tal i com ha exposat el Vila amb anterioritat, bona part dels expedients estan relacionats amb l'habitatge. En concret 151, mentre que el sector social (pensions, CASS, infants i jovent, tràmits socials i discapacitats) és el segon més present amb 69 expedients, seguit del sector de l'administració general, que inclou les institucions penitenciàries, la contaminació acustica i la higiene i la seguretat viària, amb 60 expedients. D'altra banda, el Raonador del Ciutadà va donar un total de 2.099 entrevistes durant el 2019 i va rebre 914 cartes de correspondència.