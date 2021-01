Dinou sectors poden acollir-se als ERTO per la falta de turistes

Govern publica el decret amb el llistat d'activitats que no han de justificar una davallada dels ingressos per optar a l'ajut

França decideix mantenir les estacions tancades El ministre Jover, durant la roda de premsa d'ahir. SFG

Actualitzada 08/01/2021 a les 12:54

Eduard Piera Andorra la Vella

El Govern ha mogut fitxa davant les queixes del sector turístic i ahir, durant la roda de premsa per explicar els acords del consell de ministres, el ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar que s’havia aprovat, a proposta del titular d’Economia, Jordi Gallardo, un nou decret que permetria a les empreses afectades pels tancaments dels països veïns poder acollir-se a les suspensions temporals dels contractes de treball i a les reduccions de jornada sense fer tràmits feixucs.



Així doncs, un total de 19 activitats incloses en l’annex al decret que ha estat publicat avui podran acollir-se als ERTO obviant tota la part burocràtica de justificació de caiguda de l’activitat econòmica. “El que fem és facilitar la tasca de les empreses, fer que sigui automàtic el procés perquè puguin accedir a aquesta línia d’ajut”, va afirmar el portaveu.



Les activitats que s'inclouen són el de les estacions d’esquí, els hotels i empreses d’apartaments turístics, les botigues de lloguer de material d’esquí, les agències de viatges, les activitats dels operadors turístics, altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen, els restaurants i altres establiments de menjar, així com els grans establiments comercials. A més, hi ha 11 activitats relacionades amb el comerç al detall: begudes en establiments especialitzats, productes de tabac en establiments especialitzats, equips de telecomunicacions en establiments especialitzats, equips d’àudio i vídeo en establiments especialitzats, enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats, articles d’esport en establiments especialitzats, peces de vestir en establiments especialitzats, calçat i articles de cuir en establiments especialitzats, productes farmacèutics en establiments especialitzats, productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats i articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.



Una altra de les mesures que va aprovar el consell de ministres va ser l’ampliació fins al 30 de juny del programa de contractació de la funció pública. Jover va explicar que durant els primers sis mesos del programa un total de 186 persones van ser contractades. Amb aquesta pròr­roga el que pretén l’executiu és que els contractes que vagi acabant es puguin prorrogar, si es considera escaient, i “poder continuar donant feina a persones que ho puguin necessitar”, va afegir el ministre portaveu. Sense arribar a xifrar el total de pròrrogues que es podien produir, el Govern ja va anunciar que en la darrera reunió ministerial s’havien aprovat un total de 13 ampliacions i que s’esperava que en les properes setmanes se n’acordessin més, en funció de les necessitats.