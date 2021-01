Un centenar de persones es concentren per salvar el Palau

Pares, mares, fills i clubs demanen al comú i a la propietat que s'activin per trobar una solució

Actualitzada 07/01/2021 a les 19:15

Lorena Giménez Canillo

Al voltant d'un centenar de persones s'han concentrat aquesta tarda a les portes del Palau de Gel de Canillo per reclamar la continuïtat de la infraestructura. Pares, mares, fills i membres dels clubs han realitzat una cadena humana que ha envoltat la façana, i ha ocupat les escales i part de la voravia per reclamar al comú i a la propietat, Casa Roig, que s'activin per salvar el Palau, el qual consideren que forma part de la vida de Canillo. Els principals lemes de la concentración eren "Volem el Palau" i "No tanqueu el Palau".