Un brot a Sant Vicens d'Enclar encén l'alarma

Actualitzada 07/01/2021 a les 07:12

TRES NOUS INGRESSATS ELEVEN LES HOSPITALITZACIONS A 26

La pressió sobre el sistema sanitari continua augmentant, tot i que de manera lenta, i ja hi ha 26 persones ingressades a l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell, després de l’actualització sanitària que va fer ahir el Govern. D’aquestes, 5 es troben a l’UCI i dos necessiten ventilació mecànica. No només a l’Hospital han augmentat els ingressos, ja que a la planta Covid Geriàtric d’El Cedre es va arribar fins als 16 interns. D’aquests, dos provenien de la residència Domus Salita, i se sumaven als 9 que ja hi havia, mentre que els 5 restants ho van fer del brot de Sant Vicenç d’Enclar.



Pel que fa a les dades totals el Govern va informar que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus al Principat és de 8.348 persones, de les quals 7.941 corresponen a la segona onada. En les darreres 24 hores, doncs, s’han detectat 40 casos nous; no obstant això, cal tenir en compte tal com va explicar l’executiu no hi són comptats els 40 positius del brot de Sant Vicenç d’Enclar. Tenint en compte aquesta situació, els casos actius que hi ha a dia d’avui són 649, sense comptar els ja esmentats del centre sociosanitari. Pel que fa a les persones que ja han superat la malaltia, després de les atorgades ahir, les altes des de l’inici de la pandèmia ja són de 7.615; d’aquestes un total de 6.811 corresponen a persones que s’han recuperat durnat la segona onada de contagis. És important destacar que, malgrat que avui i demà les classes no són presencials, no hi ha cap aula al país que tingui vigilància activa.

La clínica geriàtrica de Sant Vicenç d’Enclar té un brot de Covid-19 que afecta un total de 40 persones, tal com va avançar el Diari ahir al matí. Concretament els afectats són 31 dels seus residents, la totalitat de la primera planta (27) i 4 de la segona, i 9 dels treballadors. A més, segons va poder saber el Diari, els contagis s’haurien produït als volts de Cap d’Any, pero no per cap resident, ja que no van sortir cap dia. Per tant s’estima que el contagi pugui ser una visita o un treballador del centre. El ministeri de Salut va informar que la majoria de les persones afectades per aquest repunt de contagis no presentaven símptomes; no obstant això, sí que va indicar que 5 persones havien estat traslladades a la planta de Covid Geriàtric d’El Cedre, que ja comptava amb 11 residents provinents dels positius detectats a la residència Domus Salita, cosa que eleva a 16 els internats. A més a més, les mateixes fonts ministerials van exposar que els contagis s’havien pogut detectar gràcies als cribratges.Per tal d’avaluar l’estat dels residents infectats a la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d’Enclar, personal del ministeri d’Afers Socials així com sanitaris del SAAS, es van desplaçar a la residència i van decidir que la majoria dels interns contagiats (26) es mantinguessin, en fase d’aïllament, on estaven. No obstant això, des del ministeri de Salut van indicar que s’estaria molt amatent a l’evolució d’aquests pacients, que eren de caràcter asimptomàtic, per si durant les properes hores o dies, hi havia algun canvi, que llavors sí que comportaria el seu trasllat a El Cedre. Cal recordar, com va exposar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa de dilluns i per tal de tranquil·litzar aquelles famílies que compten amb persones properes internades, que el fet de traslladar pacients de caràcter geriàtric a la planta habilitada del Cedre no comporta cap risc per a la resta, ja que s’han realitzat les sobres pertinents al centre sociosanitari per tal que el pis que s’empra per fer aquests aïllaments resti completament a part de les instal·lacions residencials. A més a més, Martínez Benazet va deixar clar que els treballadors són diferents i que transiten per circuits d’entrada i sortida separats, per la qual cosa no es creuen en cap moment. En conseqüència, no existeix risc que hi hagi transmissió de la Covid-19.Malgrat aquesta primera gran quantitat de persones que han contret la malaltia a la clínica geriàtrica de Sant Vicenç d’Enclar, des de l’executiu es va manifestar que durant els propers dies es continuaran fent cribratges tant en els interns com al personal; l’objectiu d’aquestes serà cercar si hi ha residents o treballadors que durant la darrera mostra de proves han donat negatiu per Covid-19, però perquè el virus es trobava en fase d’incubació.Aquest brot que es va detectar ahir a Sant Vicenç d’Enclar, es produeix just la mateixa setmana en què han d’arribar les vacunes. Finalment, el Govern va indicar que qualsevol persona que tingui sospita de poder haver sigut contacte, cal que segueixi els protocols per descartar ser positiu.