Salut proposa 91 sancions per incomplir normes per evitar transmetre el virus

El BOPA publica un llistat de persones que tenen obert un expedient per la comissió d'infraccions

Actualitzada 07/01/2021 a les 10:15

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha fet públic un llistat de 91 persones per alertar-les que tenen obert un expedient sancionador per la comissió d'infraccions "de la normativa vigent aplicable a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 per minimitzar el risc de transmissió de la infecció", segons recull el BOPA d'avui. La proposta de sanció s'ha incoat des del ministeri de Salut i la publicació dels expedientats es fa "per la impossibilitat de fer la notificació personal", es detalla a la notificació.



L'ávís que signen els dos instructors dels expedients no especifica l'import de les multes ni si s'han imposat per no portar mascareta o per no dur-la de manera correcta. Les persones afectades disposen de vuit dies hàbils per anar al ministeri de Salut a rebre la notificació de la sanció i si no es considerarà que ha estat comunicada legalment la imposició de la multa.