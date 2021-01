Salut es prepara per començar la vacunació aquest cap de setmana

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:13

LLUM VERDA A LA FÓRMULA DE MODERNA

La Comissió Europea va aprovar ahir l’autorització de la vacuna nord-americana de Moderna després que l’Agència Europea del Medicament (EMA) també hi hagi donat llum verda. Es tracta de la segona vacuna que es podrà subministrar per fer front a la Covid-19 després de la de Pfizer-BioNTech. Segons va explicar la CE, l’autorització segueix una recomanació científica favorable basada en “una avaluació minuciosa de la seguretat, l’eficàcia i la qualitat de la vacuna” per part de l’EMA. Moderna va presentar una sol·licitud de comercialització el passat 30 de novembre. La vacuna està basada en l’ARN missatger que desenvolupa una paper biològic fonamental, ja que transmet instruccions de l’ADN a la maquinària de producció de proteïnes de les cèl•lules.

Dues safates amb 2.000 dosis de vacunes estan llestes per iniciar un viatge de 615 quilòmetres, que és la distància entre Madrid i Andorra la Vella. Els anhelats injectables de Pfizer arribaran com a molt tard dissabte, però també ho podrien fer demà. Fonts properes al Govern no van poder precisar ahir el dia exacte d’arribada, però sí que la vacunació començarà tan aviat com es disposi de les dosis; és a dir que si demà són a Andorra, dissabte arrencarà la campanya de vacunació, sense esperar a dilluns.A El Cedre els treballadors han estat avisats que la vacunació és imminent, i si els fàrmacs no han arribat abans és per qüestions burocràtiques, perquè era necessari validar una sèrie de documentació que permeti el viatge d’Espanya a Andorra.D’això se n’ha ocupat la ministra d’Exteriors, Maria Ubach, mentre que el ministre de Salut està més pendent de preparar la logística per evitar que el ritme de vacunació sigui més lent del previst, com està passant en la majoria de països europeus que van començar abans la vacunació dels seus ciutadans.Fonts properes al Govern es van mostrar molt optimistes. Aquestes 2.000 vacunes és una primera remesa. Però n’arribaran més. El que no se sap encara és quan el govern francès lliurarà la seva part compromesa, que és similar a l’espanyola, però en aquest cas no hi ha data aproximada.Els primers a rebre la vacuna seran els residents i sanitaris del centre sociosanitari El Cedre, així com de la resta de residències. Gent gran i els seus sanitaris, atenció primària i personal del SAAS rebran de forma voluntària les primeres dosis. El ministeri calcula que entre maig i juny estarà vacunat un 60% de la població, tenint en compte que aquells que han passat la Covid no seran vacunats i tampoc els que ho rebutgin.