Reducció del trànsit a la frontera del riu Runer per les noves mesures a Catalunya

L'alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha defensat que un cop s'aixequin les restriccions actuals s'apliqui de nou l'assimilació entre l'Alt Urgell i Andorra

Actualitzada 07/01/2021 a les 17:41

Redacció Andorra la Vella

La frontera hispanoandorrana ha registrat avui menys densitat de trànsit durant el primer dia d'aplicació de les noves restriccions de mobilitat que ha imposat la Generalitat de Catalunya,que no permeten desplaçar-se més enllà d'un mateix municipi, i que han suposat la fi de l'assimilació entre l'Alt Urgell i Andorra. L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha defensat que un cop s'aixequin les restriccions actuals els residents d'ambdós territoris puguin tornar a passar d'un lloc a l'altre, ja que l'equiparació no ha suposat un empitjorament de les dades sanitàries ni a la comarca ni a Andorra. Fàbrega ha detallat que l'Alt Urgell està per sota de la mitjana de Catalunya en ingressos hospitalaris per Covid i que en zones com el Pirineu la mobilitat hauria de ser comarcal, ja que "els riscos sanitaris són pràcticament els mateixos".

