Naturlandia manté obertes la totalitat de les pistes per practicar l'esquí de fons

Naturlandia va obrir el passat 8 de desembre la temporada d’hivern més incerta dels últims anys, marcada per la situació epidemiològica de la Covid-19. Des de l’inici de la temporada, l’estació d’esquí de fons de la Rabassa ha obert cada dia part de les seves instal·lacions, i des del dia 19 de desembre el 100% dels seus traçats (15 quilòmetres). El centre ha rebut la visita majoritàriament de client nacional, tot i que també s’ha notat una afluència molt notable de turistes gals, i en menor grau, de la comunitat catalana i d’espanyols.



Les activitats s’han aglutinat a la Cota 2000 per optimitzar els recursos i per poder oferir als visitants una experiència més concentrada. Per tal de facilitar l’accés a l’esport, es va crear una promoció que incloïa una classe d’iniciació amb monitor, el lloguer del material i el forfet de dia, a un preu molt accessible, i que es continuarà potenciant durant tot l’hivern, ja que ha tingut molt bona acceptació.



L’estació d’esquí de fons va protagonitzar l’inici de la temporada d’esquí amb l’obertura fa un mes de la pista verda del Pla de Conangle, el passat 8 de desembre. Progressivament, i a mesura que s’han anat succeint les precipitacions i s’ha pogut treballar més superfície esquiable, s’ha aconseguit mantenir la totalitat dels traçats disponibles. Una nova màquina trepitjaneu, i la posada en marxa dels canons gràcies a les condicions meteorològiques favorables, han permès que l’estació treballés a ple rendiment durant les festes de Nadal. També s’ha detectat el creixement de l’interès per l’esquí de fons.