Els mossos d'esquadra i la policia del Principat han trobat el progenitor i els fills que havien marxat sense avís de Mont-roig del Camp

Els mossos d'esquadra i la policia d'Andorra han localitzat al Principat quatre menors i al seu pare que havien desaparegut de Mont-roig del Camp, Tarragona el passat 2 de gener. El progenitor s'hauria endut sense permís els fills i segons apunten mitjans catalans, els menors es troben encara al Principat i han de ser les autoritats andorranes qui ho han de resoldre, tot i que el ministre portaveu, Eric Jover, ha manifestat aquesta tarda que encara no hi ha novetats sobre aquest succés i que s'informarà del procediment pròximament. La mare dels menors va explicar als mossos que el dia 2 la seva exparella la va deixar en una benzinera de Mont-roig del Camp i es va endur els fills sense el seu consentiment, fet que va denunciar a la policia i es va iniciar una investigació per trobar-los.