Actualitzada 07/01/2021 a les 14:03

Avui a Sant Julià de Lòria estem de festa. Les autoritats nacionals ens han acompanyat a la missa oficial.

Bona diada a totes i tots els Lauredians i felicitats als Julià i a les persones que avui celebren el seu sant. ✨ pic.twitter.com/2V7F5WQHgB — Josep Majoral (@josep_majoral) January 7, 2021

Les autoritats s'han reunit avui a l'església de Sant Julià i Sant Germà de Lòria per celebrar la festivitat de Sant Julià amb la tradicional missa oficiada per mossèn Pepe Chisvert. L'acte ha comptat amb un aforament més limitat que els altres anys i amb tots els assistents amb mascareta i seguint les mesures i recomanacions per evitar més contagis per Covid-19. El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, ha felicitat a través de les xarxes socials a tots els lauredians i a totes les persones que avui celebren el seu sant.