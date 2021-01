La capital, Sant Julià i La Massana, sense escudelles

Canillo i Encamp repartiran racions envasades que s’hauran de recollir des dels automòbils

Actualitzada 07/01/2021 a les 06:10

Lorena Giménez Andorra la Vella

La pandèmia ha trasbalsat fins i tot les tradicions més arrelades al país, com és l’escudella de Sant Antoni, que estava prevista que se celebrés a mitjans de gener. Malgrat les bones intencions de les administracions comunals, la majoria de parròquies han decidit cancel·lar-la per prevenir l’expansió del virus entre els escudellers i la ciutadania que hi participa. D’aquesta manera, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i la Massana no celebraran la festivitat. La cònsol menor de la parròquia laurediana, Mireia Codina, va explicar que en el seu cas, tot i que no es cuina la tradicional escudella “mantindrem la missa i l’assemblea de Sant Sebastià on es realitza el passament de compte de l’entitat”.



Per la seva banda, des de la capital, Cristina Casal, la secretària de la confraria d’escudellers, va indicar que per mantenir part de la tradició, Andorra la Vella farà la venda dels plats a l’edifici de la Llacuna. “Vam fer una col·lecció de cinc plats que representaven les entitats culturals de la parròquia i aquest exercici els tocava a l’esbart i volem mantenir l’aniversari”, va manifestar.



Des de la Massana van afirmar que traslladaran la celebració a una altra data quan la situació sanitària millori per no perdre la tradició. “La nostra voluntat és mantenir l’essència de Sant Antoni i per aquest motiu l’ajornem. Encara no hem decidit ni quan ni com serà la celebració, però serà alguna cosa que ens permeti recuperar la festivitat”, va indicar l’escudeller Josep Maria Troguet.



Canvi de format

Les parròquies d’Encamp i Canillo han decidit modificar el format de la celebració per adaptar-la a la pandèmia i respectar les mesures de prevenció per evitar la propagació del virus entre la població. Així doncs, a Canillo l’escudella es repartirà en carmanyoles individuals i els ciutadans que vulguin participar en la celebració l’hauran d’anar a recollir amb el seu vehicle davant del comú, a la plaça Carlemany. Se seguirà el mateix protocol que durant la celebració de la castanyada el mes de novembre.



Quant a l’escudella d’Encamp, l’escudeller major, Alex Arno, va explicar que han contractat una empresa de càtering que els portarà racions individuals i, malgrat “no puguem fer el tradicional dinar tots junts fent pinya, repartirem l’escudella i el tortell”. A més, va afegir que se seguiran venent els plats a l’Oficina de Turisme de la vila. I va explicar que els residents aniran a buscar-la en cotxe a Encamp i a peu al Pas.



En referència a Escaldes-Engordany, des de l’organització van assenyalar que encara no han pres una decisió ferma, però van deixar entreveure que tot apunta que a causa de la situació sanitària no s’acabi realitzant la tradicional escudella.