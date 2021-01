Els positius s'enfilen a 103 pel brot de Sant Vicenç

Els ingressos a l'UCI augmenten a 6 pacients amb dos nous intubats de 39 i 61 anys

La xifra de contagis de la Covid es dispara avui amb 103 nous casos pel brot de la clínica Sant Vicenç. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha destacat que "tenim un increment progressiu del brot pandèmic i si separem el brot de Sant Vicenç és moderat el rebrot de la segona onada" i ha incidit que com a conseqüència de les festes "esperàvem un repunt més dur que no s'està produint, el repunt hi és però menys intens" gràcies a la responsabilitat de la ciutadania que ha demanat que s'ha de mantenir "l'esperit de lluita i vigilant els tipus d'interaccions socials". El total de casos se situa en 8.451 amb 695 casos actius, 46 més que ahir.



Martínez Benazet ha remarcat que la pressió sanitària continua amb un augment "lent però progressiu" amb un pacient més a l'UCI que eleva a 6 el total d'afectats en situació més greu. I ha precisat que de les tres persones que hi ha intubades una fa mesos que està en aquesta situació però les dues últimes que han requerit ventilació mecànica tenen 39 i 61 anys, el que revela que el virus pot generar moltes complicacions també per a les persones joves. L'hospital té a més 21 afectats ingressats a planta.



L'ocupació de llits s'incrementa també a la planta habilitada a El Cedre per a positius de coronavirus on s'han registrat tres nous ingressos de padrins procedents de Sant Vicenç d'Enclar que s'afegeixen als cinc que hi havia fins ahir. L'àrea Covid del centre sociosanitari acull 19 malalts en total amb els 11 residents que hi ha de Salita, que evolucionen favorablement i el cap de setmana podrien tonar a la residència escaldenca, segons ha explicat el ministre.

