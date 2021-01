Govern facilita al sector turístic l'accés als nous ERTO

La mesura arriba després de les queixes dels hotelers, que ara ja no hauran de presentar les dades econòmiques per acollir-se a l'ajut

Actualitzada 07/01/2021 a les 18:35

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha aprovat en la sessió del consell de ministres d'avui, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, un nou decret en relació a la possibilitat d'acollir-se a les noves suspensions temporals del contracte de treball (STCT) o la reducció de la jornada laboral (RJL), anomenats ERTO, per a les empreses del sector turístic. En concret, han activat un dels supòsits previstos a la Llei 16/2020, el que parla de les empreses que estiguin afectades o restringides per mesures adoptades per les autoritats estrangeres dels països veïns que limiten l'arribada de turistes. Amb la modificació aprovada, les empreses del sector turístic, que inclouen tot un seguit d'activitats, es podran acollir als ERTO, com fins ara, però de manera més automàtica i sense la necessitat de justificar una davallada dels ingressoss. "El que fem és facilitar la tasca de les empreses, fer que sigui automàtic el procés perquè puguin accedir a aquesta línia d’ajut", ha explicat aquesta tarda el ministre Portaveu, Eric Jover.



Aquest decret arriba després de les queixes que van manifestar des del sector hoteler tot just fa una setmana en què expressaven el seu malestar perquè Govern no havia activat aquest supòsit, així com l'obligatorietat de presentar novament tota la paperassa que es requereix per acollir-se als nous ERTO, entre altres queixes. Les restriccions catalanes que han entrat en vigor avui han fet donar el pas a l'Executiu de facilitar aquesta ajuda al sector turístic.

#1 Quin sector turístic?

(07/01/21 19:42)