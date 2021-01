Govern destina 47.000 a una aplicació de seguiment de la Covid

L'eina informàtica Pandemius està sent utilitzada des de l'inici de la crisi sanitària

Actualitzada 07/01/2021 a les 09:44

Redacció Andorra la Vella

El Govern ha abonat 46.912 euros a l'empresa andorrana Te`cniques d'Avantguarda en concepte de "desenvolupament i implementació de l’aplicació informàtica Pandemius per al seguiment de la Covid-19", segons publica el BOPA. La contractació s'ha fet de manera directa per la modalitat d'emergència i el termini d'execució correspon "des de l’inici de la pandèmia fins al 31-12-2020, prorrogable, amb l’acord previ del Govern, en funció de les necessitats del servei durant la crisi sanitària causada pel SARS-CoV-2", segons recull l'edicte del 30 de desembre passat del ministeri de Salut.



L'ús de l'aplicació s'emmarca en les eines de seguiment i lluita per la crisi sanitària generada per la pandèmia de coronavirus i l'adjudicació s'empara en la legislació que contempla "una contractació d’emergència que necessita ser adjudicada immediatament com a conseqüència de situacions que suposin un greu risc per a l’interès públic o alarma social".



Control de tests

El ministeri de Salut ha fet una altra contractació d'una aplicació informàtica vinculada als tests d'antígens per un import de 13.877 euros a l'empresa Serveis i Sistemes Gràfics 2007 SL. En aquest cas la contractació ha estat per al desenvolupament i la implementació del sistema de registre i anàlisi de proves dels tests d’antígens i altres millores en el marc de la lluita contra la pandèmia causada pel coronavirus SARS-CoV-2, segons es apareix al BOPA. L'adjudicació s'han fet amb la mateixa modalitat d'emergència per contractació directa i amb el mateix termini d'execució que l'eina Pandemius.

#4 xavier

(07/01/21 10:45)



#3 tamarret

(07/01/21 10:01)



#2 Roser

(07/01/21 09:53)



#1 Miquel

(07/01/21 09:43)