Govern aprova el decret de vacunació de la Covid

Salut fixa l'obligació d'omplir un qüestionari per determinar que no hi ha cap contraindicació per rebre el fàrmac

Actualitzada 07/01/2021 a les 15:53

Redacció Andorra la Vella

El consell de ministres ha aprovat avui el decret que regula les condicions de prescripció i utilització de les vacunes contra la Covid-19, segons es publica en un BOPA extraordinari aquesta tarda on es fixa que la normativa entra en vigor avui mateix. El ministeri de Salut exposa en quatre articles les condicions d'administració de l'antídot contra el coronavirus i estableix que per poder rebre el fàrmac s'ha d'omplir un qüestionari "amb les preguntes sobre l’estat de salut de la persona que permetin comprovar que no hi ha cap contraindicació a la vacunació i que el pacient no presenta cap condició que determini la necessitat de prescripció mèdica".



Salut fixa que no cal recepta del metge per vacunar-se tret del cas de les persones "en què calgui una valoració acurada del balanç benefici-risc de rebre la vacunació, com en el cas de dones embarassades, si se segueixen tractaments immunosupressors o es tenen al·lèrgies greus, entre altres casos", recull el decret. El tercer article de la normativa assenyala que per als menors de 16 anys o persones incapacitades legalment cal una autorització del representant legal per poder-los vacunar i en últim lloc s'estableix que la vacunació quedarà registrada en la història clínica de la persona.



El Govern exposa en el decret que l'estratègia de vacunació "és disminuir la gravetat i la mortalitat de la Covid-19, i protegir de forma prioritària els grups amb més vulnerabilitat" i recalca que reduir la incidència de la malaltia comportarà "disminuir l’impacte de la pandèmia sobre el sistema assistencial i l’economia". I es destaca que s'aprova la normativa avui perquè és necessari "facilitar i agilitar la vacunació contra la COVID-19 amb les màximes garanties de seguretat".



Registre de vacunació

El BOPA extra publica a més un decret per regular el fitxer de dades personals del "registre de les persones susceptibles de vacunació". El Govern ha fixat en el redactat el tractament de les dades, la finalitat de la recollida de dades, les fonts de les quals s’obtindran les dades de caràcter personal, quines dades es recolliran, les comunicacions internacionals de dades que es preveu efectuar i les entitats de naturalesa pública amb les quals es preveu intercanviar dades personals als efectes de la gestió del fitxer. El decret fixa a més la identificació dels òrgans responsables del fitxer i dels òrgans davant els quals es poden exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió i d’oposició entre d'altres detalls, seguint la normativa de la Llei de protecció de dades.

