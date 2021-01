La sol·licitud del vot també s'allarga fins al 19 de gener

Pere Aragonès El vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, durant la roda de premsa

Actualitzada 07/01/2021 a les 18:00

Redacció Andorra la Vella

Els residents catalans que viuen a l'estranger i estan inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA) podran votar per correu a les eleccions de la Generalitat fins al 12 de febrer. El període s'ha ampliat dos dies més, així com el temps per sol·lictar el vot, que es podrà fer fins al 19 de gener. Els comicis catalans se celebraran el proper 14 de febrer.