Els Pastorets de Sant Julià acullen prop de 600 espectadors

Un total de 264 infants de 165 famílies van assistir a l'arribada dels Reis a la parròquia laurediana

Actualitzada 07/01/2021 a les 10:10

Redacció Andorra la Vella

Les cinc funcions d'Els Pastorets de Sant Julià de Lòria han acollit un total de 589 espectadors, la qual cosa representa un 92% de la capacitat actual. En aquest sentit, cal recordar que degut a les restriccions actuals per la pandèmia, l'aforament màxim permès a l'auditori Claror és de 134 persones, és a dir un terç aproximat de l'espai total del recinte. Destaca que la darrera funció, la d'ahir dia 6, va ser la que més espectadors va tenir amb un total de 130, mentre que el dia 2 de gener va ser la que menys amb 92 persones.



El comú lauredià ha destacat també que totes les activitats organitzades per Nadal i Reis "han funcionat a la perfecció" i ha fet una valoració "extraordinària" del funcionament de tots els actes. El dia de l'arribada del Pare Noel hi van assistir un total de 185 infants de 104 famílies, mentre que per a l'arribada dels Reis hi van haver 264 infants de 165 famílies. En aquest sentit, destaca que per assistir-hi s'havia de demanar cita prèvia o un correu electrònic per evitar aglomeracions. Finalment, l'acte del Tió de Nadal va acollir 45 infants de 61 famílies.